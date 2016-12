annualtook place atin Toronto. The event celebrated the outstanding food writers across Canada by presenting 22 winners with a gold or silver award.

The 2016 shortlist featured 55 world-class culinary writers in both official languages in the categories of General Cookbooks, Single-Subject Cookbooks, Regional/Cultural Cookbooks, Culinary Narratives, Health and Special Diet Cookbooks and Food Blog. 150 submissions were submitted this year (96 books and 54 food blogs).

Aimée Wimbush-Bourque - Brown Eggs and Jam Jars: Family Recipes from the Kitchen of Simple Bites

Aimée Wimbush-Bourque - Brown Eggs and Jam Jars: Family Recipes from the Kitchen of Simple Bites

Marilyn Smith - Homegrown: Celebrating the Canadian Foods we Grow, Raise and Produce

Marilyn Smith - Homegrown: Celebrating the Canadian Foods we Grow, Raise and Produce

I attended the event as a media correspondent and had a chance to take some photos of the nominees on the red carpet.

It was really great to see some familiar faces on the red carpet being recognized for their hard work. I also discovered some new culinary books that intrigued me such as, Got Milked? by Alissa Hamilton and True North: Canadian Cooking from Coast to Coast by Derek Dammann and Chris Johns.





The awards gala was hosted by CBC Radio personality Mary Ito.

Some of the award winners are:

Gold Winner Meghan Telpner for The UnDiet Cookbook: 130 Gluten-Free Recipes for a Healthy and Awesome Life

Student Chef Winners from Durham College





Gold Winner Susan Musgrave for A Taste of Haida Gwaii: Food Gathering and Feasting at the Edge of the World





Full List of Winners

ENGLISH LANGUAGE





Culinary Narratives

GOLD

Sir John’s Table: The Culinary Life and Times of Canada’s First Prime Minister. Goose Lane Editions, Fredericton Mechefske, Lindy.. Goose Lane Editions, Fredericton

SILVER

Chicken in the Mango Tree: Food and Life in a Thai-Khmer Village. Douglas & McIntyre, Madeira Park Alford, Jeffrey.Douglas & McIntyre, Madeira Park





General Cookbooks

GOLD

Canadian Living: The Ultimate Cookbook. Les Éditions de l’Homme, Montréal Canadian Living Test Kitchen.Les Éditions de l’Homme, Montréal

SILVER

Seven Spoons: My Favorite Recipes for Any and Every Day. Appetite by Random House, Vancouver O’Brady, Tara.. Appetite by Random House, Vancouver





Regional/Cultural Cookbooks

GOLD

A Taste of Haida Gwaii: Food Gathering and Feasting at the Edge of the World. Whitecap Books, Vancouver Musgrave, Susan.Whitecap Books, Vancouver

SILVER

A Spicy Touch: Family Favourites from Noorbanu Nimji’s Kitchen. A Spicy Touch Publishing (Canada) Inc., Calgary Nimji, Noorbanu and Karen Anderson.. A Spicy Touch Publishing (Canada) Inc., Calgary





Single-Subject Cookbooks

GOLD

The Ocean Wise Cookbook 2: More Seafood Recipes That Are Good for the Planet. Whitecap Books, Vancouver Mundy, Jane.Whitecap Books, Vancouver

SILVER

Walsh, Victoria and Scott McCallum. A Field Guide to Canadian Cocktails. Appetite by Random House, Vancouver





Health and Special Diet Cookbooks

GOLD

The UnDiet Cookbook: 130 Gluten-Free Recipes for a Healthy and Awesome Life. Appetite by Random House, Vancouver Telpner, Meghan.Appetite by Random House, Vancouver

SILVER

Scared Wheatless: Delicious Gluten-Free Recipes That Won’t Make You Lose Your Mind. Whitecap Books, Vancouver Eustace, Mary Jo.Whitecap Books, Vancouver





Food Blog

GOLD

In Pursuit of More, Shira McDermott

www.inpursuitofmore.com





FRENCH LANGUAGE





Les Narrations Culinaires

GOLD

L’essential de Chartier. Les Éditions de Presse, Montréal Chartier, François.. Les Éditions de Presse, Montréal

SILVER

D ô, Sylvie. L’ Épicerie : Le plaisir de faire les bons choix. Les Éditions Caract ère, Montr éal





Livres de Cuisine Générale

GOLD

C’est l’hiver! Les éditions de la Carotte blanche, Montréal Robitaille, Josée.Les éditions de la Carotte blanche, Montréal

SILVER

Cuisiner pour une semaine, un mois, un an. Les Éditions de l’Homme, Montréal Coup de Pouce, St-Germain, Claudine.Les Éditions de l’Homme, Montréal





Livres de Cuisine Régionale et Culturelle

GOLD

La cuisine d’Helena : 80 recettes portugaises pour ensoleiller votre table. Les Éditions de l’Homme, Montréal Loureiro, Helena.Les Éditions de l’Homme, Montréal

SILVER

Di Domenico, Maria. Fine cuisine italienne des Abruzzes. Les Éditions Glénat Québec, Montréal Di Domenico, Maria.Les Éditions Glénat Québec, Montréal





Livres de Cuisine Sujet Unique

GOLD

La cuisine réfléchie : Bien manger sans gaspiller. Les Éditions La Presse, Montréal Vézina, Daniel.. Les Éditions La Presse, Montréal

SILVER

Mon premier livre de recettes. Les Éditions La Presse, Montréal Ricardo.Les Éditions La Presse, Montréal





Santé et Diète Particulière

GOLD

Nutrition Sportive : 21 jours de menus. Modus Vivendi, Montréal Côté, Stéphanie et Philippe Grand.Modus Vivendi, Montréal

SILVER

Naturellement sucré : 100 desserts à base de sucres naturels. Guy Saint-Jean Éditeur, Laval Michaud, Eliane.Guy Saint-Jean Éditeur, Laval





Blogue Culinaire

GOLD

The Green Life, Sophie Bourdon